Анита Цой сравнила молодежный центр в Донецке со «Сколково»

Известная певица, народная артистка РФ Анита Цой побывала в Донецке. Фото: Министерство молодежной политики ДНР

Известная певица, народная артистка РФ Анита Цой во время поездки в ДНР побывала в молодежном центре Донецка «30/09» - одном из крупнейших в стране. Свои впечатления она озвучила на встрече с молодежью.

Анита Цой высоко оценила уровень оснащения и организацию пространства центра. По ее словам, инфраструктура «30/09» сопоставима с самыми современными российскими площадками.

- Это нереально совершенно. Я зашла сюда к вам в молодежный центр, и у меня отпала челюсть. Здесь находятся такие же пространства, как в самых крутых российских музеях, молодежных центрах. Это сравнимо со «Сколково». Вы понимаете, это фантастика, то, что здесь у вас сейчас мы увидели, это невероятно, - поделилась эмоциями певица.

Артистка также призналась, что на какое-то время даже забыла, что находится в Донецке.

- У меня просто нет слов. Все сделано по последнему слову техники, - добавила она.

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