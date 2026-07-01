Спортсмены ДНР установили сразу два рекорда на Кубке мира по силовым видам спорта

Богдан Бахрин в дисциплине «подъем штанги на бицепс» показал результат 82,5 кг и установил мировой рекорд. Фото: ДонГУ

Студенты Донецкого государственного университета установили сразу два рекорда на Открытом Кубке мира по силовым видам спорта. Соревнования прошли 20-21 июня в Ростове-на-Дону под эгидой Национальной ассоциации пауэрлифтинга. Об этом сообщили в пресс-службе ДонГУ.

Так, Богдан Бахрин занял первое место в силовом троеборье с суммарным результатом 602,5 кг. В его активе: приседания - 205 кг, жим лежа - 162,5 кг, становая тяга - 235 кг. Кроме того, в дисциплине «подъем штанги на бицепс» он показал результат 82,5 кг и установил мировой рекорд в возрастной категории 18-19 лет.

Еще одну победу принесла студентка ДонГУ София Клесова. Она заняла первое место в дисциплине «Hip Thrust», установив рекорд ДНР в своей возрастной категории.

- Поздравляем наших спортсменов и желаем новых побед! - отметили в университете.

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