В поселке Новый Свет в ДНР приступили к ремонту дорожного покрытия. Фото: ЕР ДНР

В поселке Новый Свет Донецкой Народной Республики приступили к ремонту дорожного покрытия. Подрядчики обновляют асфальтовое покрытие сразу на нескольких ключевых улицах: Победы, Московская, Мичурина и Чапаева. Об этом сообщили в пресс-службе «Единой России» в ДНР.

- Общая площадь обновленного полотна превысит шесть тысяч квадратных метров. На объектах задействованы десять специалистов и шесть единиц специализированной техники - все для того, чтобы жители поселка получили комфортные и безопасные условия для передвижения, - рассказали в пресс-службе.

Специалисты продолжают восстановление дорог во всех муниципальных и городских округах.

Ранее сообщалось, что в Ясиноватском округе челябинские специалисты ремонтируют улицы 8 Марта, Коммунальную, Полтавскую, Гагарина и Каховскую. Всего в этом году регион-шеф обновит 11 участков общей протяженностью около семи километров.

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