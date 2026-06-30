От восстановления мемориалов до новых молодежных пространств: Как развивается музейное дело в ДНР

Министр культуры ДНР Михаил Желтяков рассказал о развитии музейного дела в Республике на заседании коллегии Минкультуры РФ. Фото: ТГ/Желтяков

В ДНР благодаря национальным проектам и поддержке федеральных институтов открываются новые музеи и проводятся значимые выставки. Об этом заявил министр культуры Республики Михаил Желтяков на заседании коллегии Минкультуры России.

Он рассказал, как развивается музейное дело в ДНР. По словам Желтякова, сегодня в регионе работают 24 музея, и благодаря участию в нацпроектах «Культура» и «Семья», а также поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Российского военно-исторического общества и музеев-шефов ситуация улучшается.

Среди ключевых достижений - восстановление Саур-Могилы, открытие в Волновахе выставки «Лики русской иконы», создание в Шахтерске Музея кино, а в 2026 году - «Музея героев подполья Донецка».

В 2025 году музеи провели более 7 тысяч экскурсий и почти 1700 мероприятий, которые посетили свыше 138 тысяч человек.

Сейчас в Республике активно внедряют новые форматы работы.

- Внедряем проекты «Выездной музей», «Без срока давности», коворкинг для молодежи. Ведем работу по каталогизации фондов: внесено более 30 тысяч единиц хранения. Завершить планируем до конца 2027 года, - рассказал Желтяков.

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