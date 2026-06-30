От компенсаций до мест в общежитии: Как в Мариуполе помогают решать жилищные вопросы

Антон Кольцов провел прием жителей Жовтневого района Мариуполя. Фото: МАХ/Кольцов

Жилищные вопросы остаются одними из самых острых для жителей Мариуполя. Об этом заявил глава городского округа Антон Кольцов, который встретился с жителями Жовтневого района.

Он обсудил с гражданами распределение жилья из муниципального жилфонда. Как сообщил глава города, первый этап распределения завершился на прошлой неделе, а старт второго запланирован в ближайшее время.

В рамках встречи были рассмотрены отдельные обращения граждан, по каждому из которых принято конкретное решение. Так, собственнице пострадавшей от боевых действий квартиры в доме по улице 50 лет СССР помогут принять участие в муниципальной программе по ремонту жилья.

Владельцу частного дома на улице Громовой город постарается помочь с установкой окон, для чего Департамент капитального строительства обратится к подрядным организациям с просьбой оказать меценатскую помощь.

Брата и сестру, состоящих в квартирной очереди и вынужденных покинуть съемное жилье, разместят в одном из общежитий маневренного фонда. Это позволит молодым людям спокойно дождаться предоставления компенсационной квартиры.

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