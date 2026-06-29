Мирная жительница Горловки пострадала при атаке беспилотника ВСУ

В Центрально-Городском районе Горловки ранена мирная жительница Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Горловка в ДНР подверглась серии атак беспилотников ВСУ. Как сообщил глава городского округа Иван Приходько, в центре города от удара украинского дрона пострадала женщина.

- Вследствие атаки дрона украинских террористов в Центрально-Городском районе Горловки ранена мирная жительница, - проинформировал он.

Глава округа сообщил также о последствиях другой атаки БПЛА ВСУ, которая произошла в Никитовском районе города. Там в результате удара украинского дрона был полностью уничтожен гражданский автомобиль.

Напомним, ранее сообщалось, что 28 июня в ДНР в результате атак украинских дронов пострадали 15 мирных жителей, включая подростков. Кроме того, в Республике повреждены два дома, четыре объекта гражданской инфраструктуры, автобус, спецтехника, восемь грузовиков и два легковых автомобиля.

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