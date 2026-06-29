Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииРоссийский паспортВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииРоссийский паспортВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
+33°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 июня 2026 12:39

Глава Донецка предупредил, что за самовольное размещение шлагбаума положен штраф

Также Алексей Кулемзин добавил, что самовольно установленные парковочные блокираторы подлежат демонтажу
Данил АРМЕЕВ
Глава Донецка предупредил, что за самовольное размещение шлагбаума положен штраф (архивное фото)

Глава Донецка предупредил, что за самовольное размещение шлагбаума положен штраф (архивное фото)

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Донецка Алексей Кулемзин предупредил жителей города о том, что за самовольное размещение шлагбаума положен штраф. Также он добавил, что парковочные блокираторы, шлагбаумы и иные конструкции, ограничивающие движение транспорта, подлежат демонтажу.

Для физических лиц штраф составляет от пяти до десяти тысяч рублей, для должностных лиц – 25 тысяч рублей, а для организаций – до 300 тысяч.

Ответственность за такие конструкции несут собственники или управляющая организация.

Ранее жителям Донецкой Народной Республики напомнили о запрете на использование старых покрышек во дворах. Администрация Амвросиевского округа выступила с предупреждением: использование бывших в употреблении автомобильных покрышек при благоустройстве придомовых территорий запрещено.

Кроме того, сообщалось, что специалисты разгадали тайну странной аномалии в Петровском районе Донецка. Там нашли причину горения под дорогой.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке и Макеевке определили подрядчиков для незастроенных территорий

Минстрой ДНР совместно с Агентством инвестиционного развития Донбасса провели аукцион на право заключения договора о комплексном развитии незастроенных участков (подробнее)