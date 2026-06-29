Глава Донецка предупредил, что за самовольное размещение шлагбаума положен штраф (архивное фото) Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Донецка Алексей Кулемзин предупредил жителей города о том, что за самовольное размещение шлагбаума положен штраф. Также он добавил, что парковочные блокираторы, шлагбаумы и иные конструкции, ограничивающие движение транспорта, подлежат демонтажу.

Для физических лиц штраф составляет от пяти до десяти тысяч рублей, для должностных лиц – 25 тысяч рублей, а для организаций – до 300 тысяч.

Ответственность за такие конструкции несут собственники или управляющая организация.

Ранее жителям Донецкой Народной Республики напомнили о запрете на использование старых покрышек во дворах. Администрация Амвросиевского округа выступила с предупреждением: использование бывших в употреблении автомобильных покрышек при благоустройстве придомовых территорий запрещено.

Кроме того, сообщалось, что специалисты разгадали тайну странной аномалии в Петровском районе Донецка. Там нашли причину горения под дорогой.

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