Драйв и свежий взгляд: Как молодежь меняет Мариуполь

Молодежь Мариуполя придумывает интересные проекты, добивается успехов в учебе, спорте и творчестве. Фото: ТГ/Кольцов

Глава Мариуполя Антон Кольцов поздравил юных жителей города с Днем молодежи и отметил важную роль нового поколения в развитии городского округа.

По словам Кольцова, молодость - это время больших надежд и искренних порывов. Он подчеркнул, что сейчас самое правильное время, чтобы попробовать свои силы в разных сферах, найти дело всей жизни и радоваться каждому дню.

- Мы гордимся нашей молодежью. Вы искренние, талантливые и целеустремленные. Вы придумываете интересные проекты, добиваетесь успехов в учебе, спорте и творчестве. Ваш драйв и свежий взгляд на привычные вещи делают Мариупольский городской округ более живым и современным, - заявил глава города.

Антон Кольцов пожелал молодым людям не бояться мечтать по-крупному, ставить перед собой амбициозные цели и верить в себя.

- Пусть каждый ваш день будет наполнен смыслом и радостью. Желаю вам найти дело по душе, встретить настоящих друзей и всегда верить в свои силы! - добавил он.

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