«Легендарная историческая личность»: Донбасс вспоминает Александра Захарченко

26 июня первому Главе ДНР Александру Захарченко исполнилось бы 50 лет. Фото: max.ru/PushilinDenis

26 июня первому Главе ДНР Александру Захарченко исполнилось бы 50 лет. Об этом напомнил действующий Глава Республики Денис Пушилин.

По словам Пушилина, Александр Владимирович был человеком, глубоко связанным с Донбассом: он родился здесь, всегда ставил интересы жителей во главу угла и отдал за них свою жизнь. В тяжелые для региона дни Захарченко взял на себя ответственность за защиту родной земли и твердо отстаивал право Донбасса на самостоятельный выбор.

- Истинный патриот, бесстрашный воин, решительный и ответственный руководитель, легендарная историческая личность... Таким мы будем помнить его всегда, - подчеркнул Денис Пушилин.

Напомним, что Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в центре Донецка. «Батя» - так неофициально звали дончане первого Главу ДНР. Вспоминают его жители достаточно часто.

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