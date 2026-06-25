Детский сад «Журавушка» под Мариуполем после ремонта примет более 100 детей

В поселке Старый Крым под Мариуполем завершают масштабную реконструкцию детского сада «Журавушка». Фото: ППК «Единый заказчик»

В поселке Старый Крым под Мариуполем завершают масштабную реконструкцию детского сада «Журавушка». После капитального ремонта дошкольное учреждение сможет принять более 100 воспитанников. Об этом сообщил министр образования и науки ДНР Олег Трофимов.

Он отметил, что здание детсада долгое время было без ремонта: в стенах уже появились трещины, а помещения нуждались в полной реконструкции вместе с заменой всех инженерных сетей. Теперь ситуация кардинально меняется.

Ремонтные работы ведутся в рамках народной программы партии «Единая Россия» на площади около 1100 квадратных метров. Строители усилили несущие конструкции, полностью заменили крышу и окна здания, а также обновили коммуникации. Сейчас на объекте идет пусконаладка нового оборудования.

Особое внимание уделено безопасности и комфорту детей. В детском саду смонтированы современные системы пожарной и охранной сигнализации. А чтобы пространство стало уютным и радостным для малышей, в группах появились яркие тематические рисунки.

Сейчас специалисты завершают модернизацию пищеблока, монтируют потолки в санузлах и укладывают асфальт во дворе.

- После открытия детский сад смогут посещать более 100 детей, - заявил Олег Трофимов.

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