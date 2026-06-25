ФСБ задержала жителя Мариуполя за попытку подрыва здания суда

ФСБ предотвратила теракт в здании суда в Мариуполе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали жителя Мариуполя, планировавшего совершить диверсию в одном из районных судов Мариуполя. По данным Центра общественных связей ФСБ, мужчина действовал по указке спецслужб Украины.

- Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, планировавшего совершить террористический акт на территории Донецкой Народной Республики, - говорится в сообщении.

Было установлено, что задержанный ранее установил связь с представителем украинских спецслужб через мессенджер Telegram. Действуя по указанию куратора, злоумышленник забрал из заранее оборудованного тайника самодельное взрывное устройство. Предполагалось, что мужчина приведет его в действие в административном здании суда.

Мужчина прибыл к месту планируемого преступления, где и был задержан сотрудниками ФСБ.

Следственный отдел УФСБ России по ДНР возбудил уголовные дела по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ: за государственную измену, приготовление к совершению террористического акта, а также за незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств.

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