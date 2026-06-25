В Макеевке откроют дневной реабилитационный стационар для детей

В Макеевке прошло заседание штаба по здравоохранению. Фото: ТГ/Иванова

В Макеевке с 1 июля 2026 года начнет работу дневной реабилитационный стационар для детей. Об этом сообщила руководитель муниципального образования Юлия Иванова в ходе очередного штаба по здравоохранению.

Новое отделение ориентировано на помощь маленьким пациентам, которым требуется восстановление после перенесенных болезней и травм. Как подчеркнула глава города, девиз отделения - «Путь к новым возможностям начинается здесь!» - точно отражает его миссию.

На заседании штаба также обсудили переход городских больниц на систему ОМС. Руководители медучреждений рассказали, как продвигается внедрение и какие сложности возникают. Юлия Иванова выразила уверенность в том, что все неполадки будут постепенно устранены.

- Процесс, безусловно, требует времени и терпения, но я уверена, что постепенно все неполадки будут решены и мы выйдем на стабильную работу, - заявила она.

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