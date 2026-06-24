Премьер-министр ДНР оценил ход восстановления поликлиники №1 в Донецке. Фото: ТГ/Чертков

Председатель Правительства ДНР Андрей Чертков оценил ход восстановления поликлиники №1 Республиканской клинической больницы имени Калинина. Здание серьезно пострадало от обстрела ВСУ в 2022 году. Сейчас на объекте работают специалисты из Москвы.

- Полностью восстановлен конструктив, обновлены все коммуникации, отделочные работы – на уровне самых современных стандартов. Особое внимание – оснащению поликлиники: для специализированных и диагностических кабинетов приобретено порядка 1500 единиц новейшего медицинского оборудования, - рассказал Чертков.

Он добавил, что строительство и восстановление социальных объектов в регионе ведется по народной программе «Единой России».

Ранее сообщалось, что заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Андрей Плутницкий проверил ход ремонта Торезского медицинского колледжа. Также замминистра вручил сотрудникам учебного заведения сертификат на покупку интерактивной панели, а также двух ноутбуков.

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