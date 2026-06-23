27 июня «Шахтер» Донецк сыграет с «Нефтяником» во Второй футбольной лиге РФ. Фото: ФК «Шахтер»

В субботу, 27 июня, донецкий «Шахтер» примет «Нефтяник» из Избербаша на «Форте Арене» в Таганроге. Матч 14-го тура LEON-Второй лиги дивизиона Б группы 1 начнется в 17:00.

«Шахтер» занимает второе место с 26 очками. В четырех домашних матчах подряд пропускает, трижды не забивал - и все эти игры были дома. В шести из восьми последних встреч забивает во втором тайме.

У «Нефтяника» 15 очков и десятое место. Это единственная команда в группе, которая ни разу не сыграла вничью. В пяти из шести гостевых матчей проиграла с разницей 2:21. В девяти из двенадцати последних игр проиграла второй тайм. В 11 из 12 матчей сезона с их участием забивалось не менее трех мячей, а в шести случаях были удаления.

Напомним, что 20 июня донецкий «Шахтер» сыграл на выезде с «Нартом». Тогда «горняки» впервые потеряли очки на выезде, сыграв матч 1:1. В результате этой ничьи «Шахтер» потерял первое место в группе.

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