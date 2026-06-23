В детском лагере на базе школы в Макеевке прошел «День цифры». Фото: Минцифры ДНР

В детском лагере «Веселый гном» на базе макеевской школы №22 прошел «День цифры» - образовательное мероприятие по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Оно направлено на повышение цифровой грамотности детей и формирование навыков безопасного поведения в интернете. Об этом «КП Донецк» сообщили в Минцифры ДНР.

Ребята узнали о резервном копировании данных, использовании искусственного интеллекта в учебе и творчестве, а также о том, как защититься от спама и мошенников. В интерактивном формате они смотрели видео, решали задания, разбирали жизненные ситуации и учились применять знания на практике.

- Завершилось мероприятие обсуждением полученного опыта, в ходе которого участники поделились своими впечатлениями и рассказали, какие новые знания они планируют использовать в дальнейшем, - отмечают в ведомстве.

Ранее сообщалось, что студенты из Мариуполя стали победителями 1-го сезона конкурса «Росмолодежь.Гранты». Трое ребят суммарно получили 1 652 000 рублей на реализацию своих инициатив.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ветераны боевых действий из ДНР отправились в Казань на чемпионат «Абилимпикс»

Каждый из десяти ветеранов боевых действий из ДНР настроен на победу в чемпионате «Абилимпикс» (подробнее)