Восемь музыкантов из ДНР получили государственную стипендию

Артисты Донецкой филармонии стали стипендиатами Союза концертных организаций России. Фото (архив): ТГ/Парецкий

Союз концертных организаций России назвал имена обладателей государственных стипендий для выдающихся деятелей культуры и искусства, а также талантливых молодых авторов музыкальных произведений. В этом году среди 190 лауреатов оказались восемь музыкантов Донецкой государственной академической филармонии, которые успешно выступили со своими проектами на конкурсе. Об этом сообщили в пресс-службе филармонии.

В число стипендиатов вошли:

Данил Милка - руководитель музыкальной части, заслуженный артист ДНР;

Александр Малиновский - художественный руководитель Молодежного оркестра народных инструментов;

Иван Самофалов - художественный руководитель инструментальной группы «Квартея»;

Дарина Минина - артистка Молодежного оркестра народных инструментов;

Татьяна Сидякина - артистка-вокалистка;

Артисты Донецкого академического симфонического оркестра имени С.С. Прокофьева Анастасия Ямполец (виолончель); Даниил Белов (флейта) и Марк Селиванов (труба).

- Благодарим Министерство культуры Российской Федерации и Союз концертных организаций России за всемерную поддержку лучших творческих начинаний! - отметили в Донецкой филармонии.

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