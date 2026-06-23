В Мариуполе спасают цветники от жары

Для полива цветников задействовали две единицы спецтехники. Фото: Администрация Мариуполя

В Мариуполе коммунальные службы принимают дополнительные меры по уходу за городскими зелеными зонами из-за установившейся жары. Сотрудники муниципального учреждения «Зеленстрой» теперь поливают цветники дважды в неделю. Об этом сообщили в администрации города.

По словам рабочих зеленого строительства, общая площадь городских цветников составляет около 1050 квадратных метров. Чтобы обеспечить их равномерный полив, задействованы две единицы специализированной техники.

Напомним, ранее сообщалось, что для коммунальщиков Мариуполя закупили новую спецтехнику - две подметально-поливальные машины «Бродвей» на базе автомобилей «КАМАЗ». Водители уже испытали их в деле. Для «Зеленстроя» приобрели две самоходные покосочные машины китайского производства. Особенность такой машины в том, что вся скошенная трава автоматически складируется в бункере машины.

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