Новый автобусный маршрут свяжет Донецк с курортным поселком Седово

С 24 июня жители ДНР смогут совершать прямые поездки из Донецка в поселок Седово на побережье Азовского моря. Запуск нового автобусного направления анонсировали в компании «Автовокзалы Донбасса».
Новый маршрут будет работать на ежедневной основе.
- С 24 июня организован новый рейс по маршруту Донецк (Южный АС) - Седово (ОП), - говорится в сообщении.
Расписание движения из Донецка следующее:
Донецк (Южный АС) - 07:30;
Тельманово (ОП) - 09:05;
Новоазовск ОП - 09:55.
В обратном направлении, из Седово, автобусы будут отправляться по следующему графику:
Седово (ОП) - 15:00;
Новоазовск (ОП) - 15:25;
Тельманово (ОП) - 16:15.
Для получения дополнительной информации о графике движения или для приобретения билетов пассажирам рекомендуется обращаться в кассы автостанций «Автовокзалы Донбасса». Также приобрести билеты можно, позвонив по короткому номеру 477 или воспользовавшись онлайн-сервисами.
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