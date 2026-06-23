Новый автобусный маршрут свяжет Донецк с курортным поселком Седово

Новый маршрут будет работать на ежедневной основе. Фото: Минтранс ДНР

С 24 июня жители ДНР смогут совершать прямые поездки из Донецка в поселок Седово на побережье Азовского моря. Запуск нового автобусного направления анонсировали в компании «Автовокзалы Донбасса».

Новый маршрут будет работать на ежедневной основе.

- С 24 июня организован новый рейс по маршруту Донецк (Южный АС) - Седово (ОП), - говорится в сообщении.

Расписание движения из Донецка следующее:

Донецк (Южный АС) - 07:30;

Тельманово (ОП) - 09:05;

Новоазовск ОП - 09:55.

В обратном направлении, из Седово, автобусы будут отправляться по следующему графику:

Седово (ОП) - 15:00;

Новоазовск (ОП) - 15:25;

Тельманово (ОП) - 16:15.

Для получения дополнительной информации о графике движения или для приобретения билетов пассажирам рекомендуется обращаться в кассы автостанций «Автовокзалы Донбасса». Также приобрести билеты можно, позвонив по короткому номеру 477 или воспользовавшись онлайн-сервисами.

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