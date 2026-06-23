В Донецке школьники во время летних каникул побывали в ботаническом саду

Для юных натуралистов была организована особая программа, позволившая им не только насладиться красотой природы, но и значительно расширить свой кругозор. Фото: t.me/botsad_donetsk

Летние каникулы ознаменовались для школьников Донецка увлекательным погружением в мир флоры и научных исследований. Учащиеся получили возможность посетить городской ботанический сад, где их ждал целый калейдоскоп ярких впечатлений и ценных знаний. Как сообщили в пресс-службе учреждения, для юных натуралистов была организована особая программа, позволившая им не только насладиться красотой природы, но и значительно расширить кругозор.

Особый восторг у ребят вызвал визит в научные лаборатории ботсада. Здесь они смогли увидеть жизнь растений под микроскопом и прикоснуться к тайнам микромира. Не менее захватывающим стало участие в процессе создания гербария. Этот практический опыт, включающий сбор, сушку и оформление растений, помог школьникам углубить свое понимание разнообразия природы и развить навыки исследовательской деятельности.

- Самостоятельное изготовление гербария под руководством педагога-наставника позволило расширить практические навыки изучения природы, - отметили организаторы.

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