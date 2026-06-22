30 студентов из ДНР поедут на фестиваль «Российская студенческая весна». Фото: ТГ/Шимановский

30 студентов из пяти вузов ДНР представят Республику на XXXIV Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» в Красноярске. Об этом сообщил министр молодежной политики ДНР Денис Шимановский.

По его словам, фестиваль - важнейшая площадка для талантливых ребят со всей страны, он реализуется благодаря нацпроекту «Молодежь и дети» и направлен на воспитание гармонично развитой личности. ДНР участвует в Студвесне с 2019 года - еще до вхождения в состав России - и всегда доказывала, что это способный регион с замечательной молодежью.

- Несмотря на все сложности, наши ребята никогда не возвращались с пустыми руками - всегда становились номинантами и лауреатами, достойно представляя Республику, - сказал Шимановский.

Ранее Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в акции «Спортивный Донбасс» приняли участие более 50 тысяч жителей региона. Акция стартовала в начале июня. В программе открытые тренировки, мастер-классы от именитых спортсменов, массовые зарядки и соревнования для профессионалов и любителей.

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