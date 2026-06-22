Для жителей Мариуполя провели мастер-класс по йоге. Фото: Администрация Мариуполя

В Мариуполе для жителей города провели мастер-класс по йоге. На смотровой площадке Приморского парка собрали все любители этого вида спорта. Об этом сообщили в Администрации Мариуполя.

- В рамках акции «Спортивный Донбасс», проходящей во всех муниципалитетах Республики, мариупольцы разных возрастов под руководством опытного наставника освоили асаны и дыхательные техники, - рассказали в Администрации.

Там добавили, что занятия йогой подходят всем, кто стремится к гармонии.

Ранее сообщалось, что жители Мариуполя все активнее включаются в спортивные занятия на свежем воздухе. Недавно в парке имени Гурова опытный тренер Наталья Золотухина провела фитнес-занятие для женщин разных возрастов. Участницы выполнили комплекс упражнений на укрепление мышц и улучшение общего самочувствия, используя фитнес-ленты.

Кроме того, сообщалось, что более 50 тысяч жителей ДНР приняли участие в акции «Спортивный Донбасс».

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