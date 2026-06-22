В Горловке вручили знак отличия начальнику управления образования Марии Полубан

Иван Приходько вручил награду Марии Полубан за вклад в образование. Фото: ТГ/Приходько

В Горловке торжественно наградили начальника управления образования администрации муниципалитета Марию Полубан. Глава городского округа Иван Приходько вручил ей знак отличия «За заслуги перед Горловкой» - высокую награду, которая стала признанием ее многолетнего труда и большого вклада в развитие системы образования города.

Награда присуждена за самоотверженный труд, преданность делу и неоценимый вклад в образовательную сферу муниципалитета, особенно в столь непростое для Горловки время. По словам главы округа, профессионализм, мудрость и постоянная забота Марии Полубан о подрастающем поколении служат примером и ориентиром для многих горожан.

- Эта награда - заслуженное признание ее многолетней работы и той огромной роли, которую она играет в жизни Горловки, - подчеркнул в ходе церемонии Иван Приходько.

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