В Донецке выпускники станцевали «Вальс памяти» в подземном паркинге

Под звуки вальса молодые люди почтили память своих сверстников из прошлого. Фото: t.me/mypervie_dnr

В Донецке прошла памятная акция «Вальс памяти», приуроченная к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Организатором выступило региональное отделение «Движения Первых» ДНР.

Участниками стали 15 пар выпускников школы № 4 - Кадетского корпуса имени А.В. Захарченко. Они станцевали вальс в память о юношах и девушках выпуска 1941 года, для которых школьный выпускной стал последним мирным днем: уже на следующий день многим из них пришлось встать на защиту Родины.

Площадкой для проведения акции выбрали подземный паркинг ТРЦ «Донецк Сити». Такой выбор был продиктован требованиями безопасности, но приобрел и глубокий символический смысл: даже в непростых условиях память о героях Великой Отечественной войны продолжает объединять поколения и остается нерушимой.

Атмосферу усиливали архивные кадры выпускного вальса 1941 года - их транслировали на проекционных экранах. Алые ленты на груди участников стали еще одним символом памяти о тех, чью юность прервала война. Под звуки вальса молодые люди почтили память своих сверстников из прошлого.

- Наши выпускники сегодня отдали дань уважения и в очередной раз показали, что молодежь Донбасса никогда не забывала, всегда помнит и не может стереть из своей памяти, своего сердца события Великой Отечественной войны, - отметила председатель совета регионального отделения «Движения Первых» ДНР Александра Кульгина.

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