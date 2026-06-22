ВСУ под прикрытием ночного налета разместили беспилотники на жилом доме в Донецке

Противник разместил 3 тяжелых квадрокоптера «Баба-Яга» на крыше жилого здания в Донецке для дальнейшей их активации. Фото: Штаб обороны ДНР

В Донецке удалось предотвратить потенциальную атаку ВСУ: силовики обезвредили три тяжелых квадрокоптера типа «Баба-Яга», размещенные на крыше жилого дома в центре города. Об этом сообщили в Штабе обороны ДНР.

Там уточнили, что украинские военные воспользовались ночным массированным налетом как прикрытием и разместили беспилотники на крыше здания. Дроны планировали активировать днем для ударов по городу.

- Под прикрытием ночного массированного налета противник разместил 3 тяжелых квадрокоптера «Баба-Яга» на крыше жилого здания в центре столицы для дальнейшей их активации в дневное время и удара по мирному населению, - говорится в сообщении.

Срыв замысла противника стал возможен благодаря бдительности местных жителей. Горожане услышали звуки приземления тяжелых аппаратов и срочно передали информацию в УФСБ России по ДНР. Оперативные действия позволили вовремя обнаружить и обезвредить беспилотники - жертв и разрушений удалось избежать.

В Штабе обороны ДНР подчеркнули важность гражданской бдительности и призвали жителей и дальше сообщать обо всех подозрительных фактах. Передать информацию можно по следующим телефонам:

+7 949 300-19-81;

+7 949 300-19-83;

+7 856 388-63-63.

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