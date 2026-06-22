Сотрудники СК России по ДНР приняли участие в «Забеге Памяти». Фото: Следком ДНР

Сотрудники Следственного комитета России по Донецкой Народной Республике приняли участие в «Забеге Памяти» в честь Дня памяти и скорби. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по ДНР.

- Ключевой идеей забега стала дистанция в 1418 метров - символическое расстояние, равное количеству дней, которые длилась Великая Отечественная война. Участникам предстояло преодолеть этот путь, отдавая дань уважения подвигу советского народа, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что также сотрудники СК России по ДНР приняли участие в церемонии награждения призеров забега.

Ранее Глава ДНР Денис Пушилин обратился к жителям Республики по случаю Дня памяти и скорби. По его словам, память об этой дате навсегда останется в сердцах людей как символ колоссальной трагедии и беспримерного героизма советского народа.

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