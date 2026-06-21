В Донецке прошло мероприятие, посвященное годовщине начала Великой Отечественной

Акции «Огненные картины войны» в Донецке. Фото: МГЕР ДНР

Памятное мероприятие, посвященное 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, состоялось в рамках международной акции «Огненные картины войны» в одном из подземных переходов Донецка. Площадка была оформлена в стиле фронтового блиндажа, а гостей встречали волонтеры, одетые в форму советских пограничников.

Центральным событием стал концерт-реквием с участием творческих коллективов Министерства культуры ДНР. Посредством музыкальных постановок и чтения стихотворений зрителям передали атмосферу мирной жизни, трагически прерванной войной, а также напомнили о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной.

Также была организована тематическая фотовыставка.

— В начале мероприятия каждый мог подойти к стенду памяти и оставить имя своего родственника. Я также написал имя своего деда — Лебедь Петр, танкист, прошедший всю войну и награжденного боевыми медалями. Это наша личная память, которая объединяет поколения, — сказал руководитель МГЕР ДНР Сергей Добровольский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пытались атаковать мирные кварталы и ж-д узел: В ДНР предотвратили 128 террористических атак ВСУ за неделю

Дроны ВСУ в ДНР перехватили бойцы сводных мобильных огневых групп и система «Купол Донбасса» (подробнее)