Молодежь поздравила медиков Дикой Дивизии Донбасса с профессиональным праздником

Молодежь поздравила и тех, кто работает на передовой и лечит раненных бойцов. Фото: МГЕР ДНР

В честь Дня медицинского работника «Народная Дружина» совместно с руководителем «Молодой Республики» и «Молодой Гвардии Единой России» в ДНР Сергеем Добровольским вручили памятные шевроны и подарочные наборы военным врачам, исполняющим долг в рядах Дикой Дивизии Донбасса.

На шевронах изображен образ ангела и изолиния, символизирующие труд и важность работы военных врачей, а также их весомый вклад в общую победу.

Молодежь ДНР поздравляет не только врачей, трудящихся в больницах в тыловых районах, но и тех, кто работает на передовой и лечит раненных бойцов.

– Мы не забываем про военнослужащих, которые спасают своих товарищей и рискуют собой каждый день. Выбрать такую профессию – это посвятить жизнь служению и любить помогать людям, а чтобы стать военным медиком нужно иметь силу духа, желание помогать стране и военнослужащим, находящимся на поле боя, иногда даже ценой своей жизни, – сказал Сергей Добровольский.

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