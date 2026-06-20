Из-за атак ВСУ 20 июня в ДНР погиб один мирный житель и еще один получил ранение Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В результате атак со стороны вооруженных формирований Украины 20 июня в Донецкой Народной Республике погиб один мирный житель, еще один человек получил ранение. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

- В Старобешевском муниципальном округе на трассе Донецк - Новоазовск - Седово вблизи села Раздольное погиб мужчина 1969 года рождения. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. В Центрально-Городском районе Горловки ранения средней степени тяжести получил мужчина 1968 года рождения, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю скорейшего выздоровления, - рассказал Пушилин.

Он добавил, что также из-за атак ВСУ повреждено два домостроения, пять объектов гражданской инфраструктуры, автобус, тринадцать грузовых и четыре легковых автомобиля в Макеевке, Горловке, Амвросиевском, Волновахском, Володарском, Старобешевском, Шахтерском муниципальных округах.

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