Бойцы группировки войск «Центр» ВС РФ улучшили положение по переднему краю в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Военнослужащие группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили положение по переднему краю в Донецкой Народной Республике.

- Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Рубежное, Доброполье, Василевка, Красноярское Донецкой Народной Республики, - рассказали в Министерстве обороны России.

За сутки на этом направлении вооруженные формирования Украины потеряли более 295 человек личного состава. Кроме того, российские войска уничтожили три станции радиоэлектронной борьбы ВСУ.

Ранее сообщалось, что ВС России продолжают продвижение в городской застройке Красного Лимана в Донецкой Народной Республике.

Также бойцы ВС РФ 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки войск «Центр» рассказали подробности освобождения Нового Донбасса в Донецкой Народной Республике.

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