Гжель как лекарство от стресса: В Мариуполе пенсионеров учат русской народной росписи

В качестве памятного подарка каждый участник мастер-класса забрал с собой расписанную разделочную доску. Фото: max.ru/nmrpl

В Мариуполе ко Дню народных художественных промыслов России подарили немного радости и вдохновения людям, которым особенно важно чувствовать себя нужными и вовлеченными в активную жизнь. В Центре социального обслуживания Ильичевского района прошел мастер-класс по росписи разделочных досок в технике гжель - и для многих участников он стал не просто уроком прикладного искусства, а настоящей эмоциональной перезагрузкой.

Программа получилась насыщенной: сначала - интерактивная викторина, позволившая пенсионерам освежить свои знания о народном искусстве, а затем - практика. Пожилые мариупольцы учились наносить характерные синие узоры на белые заготовки. В качестве памятного подарка каждый забрал с собой расписанную разделочную доску - не просто предмет быта, а вещь с историей и личным смыслом.

По словам заместителя директора центра Инны Халимоновой, такие занятия очень расслабляют:

- Они способствуют снятию стресса, избавлению от усталости и раздражительности, получению заряда положительных эмоций от совместного труда и дружеского общения.

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