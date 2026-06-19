В ДНР в результате ударов БПЛА ВСУ погибли два человека, еще четверо ранены

Всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь Фото: Виктор Гусейнов. Перейти в Фотобанк КП

В ДНР 19 июня в результате атак ударных беспилотников ВСУ погибли два мирных жителя, еще четверо получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил Глава Республики Денис Пушилин.

В Кировском районе Донецка погиб мужчина 1952 года рождения. Еще один погибший - мужчина 1970 года рождения - стал жертвой атаки на автодороге Донецк - Новоазовск в Старобешевском округе ДНР.

В числе пострадавших - мужчина 1959 года рождения, получивший тяжелые ранения, и мужчина 1989 года рождения с ранениями средней степени тяжести. В селе Ровнополь Волновахского муниципального округа пострадал мужчина 1966 года рождения. В селе Новоукраинка Кураховского муниципального округа тяжелое ранение получила женщина 1977 года рождения.

Денис Пушилин выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. По словам Главы Республики, всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Глава ДНР добавил, что атаки привели к повреждению объектов гражданской инфраструктуры. В Донецке, Горловке, Харцызске, а также в Старобешевском, Волновахском, Мангушском и Кураховском муниципальных округах повреждены три гражданских объекта, три жилых дома, семь грузовых и три легковых автомобиля.

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