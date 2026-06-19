Денис Пушилин и Александр Волошин поздравили выпускников и пожелали им успехов в дальнейшей службе. Фото: ТГ/Волошин

В Голицынском пограничном институте ФСБ России прошла торжественная церемония выпуска молодых офицеров. В мероприятии приняли участие Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и сенатор Российской Федерации от ДНР Александр Волошин.

Среди выпускников - 23 представителя Донецкой Народной Республики. Примечательно, что многие из них пришли к этому дню уже с реальным боевым опытом: ранее им были вручены удостоверения ветеранов боевых действий как участникам специальной военной операции. Теперь эти молодые люди получили офицерские погоны, подтвердив, что достойны высокого звания российского офицера.

Гости церемонии выразили искреннюю благодарность руководству и преподавательскому составу института за качественную подготовку кадров - сильных, грамотных и преданных своему делу специалистов. Денис Пушилин и Александр Волошин поздравили выпускников и пожелали им успехов в дальнейшей службе. Сенатор особо подчеркнул преемственность традиций.

- Уверен, они достойно продолжат лучшие традиции российского офицерства. Донбасс не подводит, - заявил он.

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