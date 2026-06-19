Малый и средний бизнес в новых регионах получит льготные кредиты на 1 млрд рублей

Крупный банк присоединился к программе льготного кредитования МСП в Донбассе и Новороссии Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

ВТБ присоединился к программе льготного кредитования малого и среднего бизнеса в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Инициатива Минэкономразвития, возобновленная в 2026 году, предусматривает около 1 млрд рублей льготного финансирования для предпринимателей.

Программа работает с 2023 года. По условиям госпрограммы, средства можно направить на пополнение оборотного капитала, модернизацию, запуск новых проектов и расширение деятельности. Максимальная сумма кредита — 50 млн рублей, срок — до трех лет, ставка — 10,25%. До 50% суммы может быть обеспечено поручительством. За время действия программы заключено более 445 кредитных договоров на сумму свыше 2 млрд рублей.

Вице-премьер Александр Новак назвал льготное кредитование одним из самых действенных инструментов поддержки бизнеса в воссоединенных территориях. «Ключевая задача — обеспечить бизнес доступным финансированием в условиях восстановления экономики», — подчеркнул он. По итогам 2025 года банк заключил соглашения с предприятиями на 78 млрд рублей для проектов в жилищном строительстве, промышленности, телекоммуникациях, торговле и добыче ресурсов.

«Участие в программе льготного кредитования в воссоединенных регионах, ориентированной преимущественно на малый бизнес, позволит предпринимателям стабилизировать операционную деятельность, инвестировать в развитие и расширить число рабочих мест», — рассказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников.

Министр экономического развития Максим Решетников отметил, что наибольший объем кредитования пришелся на оптовую и розничную торговлю, а также грузовые перевозки. Бизнес также поддерживают центры «Мой бизнес»: они уже оказали свыше 40 тысяч услуг для 45 тысяч предпринимателей.