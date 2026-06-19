Нижний Новгород помогает восстанавливать городские коммуникации в Харцызске

В Харцызске продолжается ремонт объектов водоснабжения и водоотведения. Фото: Минстрой ДНР

В Харцызске продолжается ремонт объектов водоснабжения и водоотведения. Как сообщили в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ДНР, работы на городских коммуникациях проводят специалисты Харцызского филиала предприятия «Вода Донбасса» вместе с коллегами из региона-шефа - Нижнего Новгорода.

По данным ведомства, только за июнь ремонтные бригады ликвидировали 180 аварийных ситуаций на водопроводных и канализационных сетях. Масштабные работы развернулись в поселках Зуевка и Заречье, а также на улице Ленинградская в Зугрэсе.

- Благодаря слаженным и профессиональным действиям специалистов удалось оперативно ликвидировать порывы и стабилизировать подачу воды жителям, - подчеркнули в Минстрое ДНР.

Тем временем в Горловке коммунальщики ремонтируют сети под постоянной угрозой обстрелов ВСУ. Ремонтные бригады «Воды Донбасса» вместе со специалистами из Кузбасса ежедневно выезжают на самые проблемные участки в городе.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Для коммунальных учреждений Мариуполя закупили новую спецтехнику

Мариупольские водители уже испытали новую коммунальную спецтехнику в деле (подробнее)