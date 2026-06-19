В Донецке лечат и выхаживают бездомных животных

За последнее время 8 питомцев приюта обрели новый дом и теперь живут в любящих семьях. Фото: Администрация Донецка

В Донецке продолжают оказывать помощь бездомным собакам: специалисты предприятия «Животные в городе» не только отлавливают и лечат беспризорных «хвостиков», но и помогают им обрести новый дом. Как рассказали в администрации города, за последнее время с улиц города были отловлены 174 бездомные собаки.

Для 64 подопечных команда провела важные профилактические процедуры - стерилизацию и вакцинацию. А 8 питомцев приюта обрели новый дом и теперь живут в любящих семьях.

- Это маленькие, но такие важные победы, ради которых и стоит трудиться, - отметили в администрации Донецка.

При этом городские власти обращают внимание и на другую сторону проблемы: все чаще хозяева отпускают животных на самовыгул. Особенно остро ситуация стоит в частном секторе, а в многоквартирных районах собак нередко выпускают на детских площадках и школьных стадионах, подвергая риску и детей, и самих животных.

Власти города подчеркивают: ответственное отношение к животным - это не просто слова, а необходимое условие для безопасности и гармонии в городской среде. Жителей Донецка призывают не оставаться в стороне: если вы хотите помочь или подарить дом питомцу из приюта, можно обратиться в диспетчерскую службу «Животные в городе» по телефону +7 (949) 325-38-22. Возможно, именно ваш звонок станет началом новой счастливой истории.

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