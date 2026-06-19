В Студенческом переулке Мариуполя завершают капремонт дома. Фото: РКС-НР

В Мариуполе в Студенческом переулке строители завершают капитальный ремонт многоквартирного дома. Специалисты провели комплексное восстановление здания. Об этом сообщили в пресс-службе «РКС-НР».

- На сегодняшний день в доме восстановлена кровля, установлены новые оконные и дверные блоки, смонтирована система центрального отопления, восстановлено газоснабжение, восстановлен конструктив здания, приведены в порядок места общего пользования, выполнена отделка фасада, - рассказали в пресс-службе.

Восстановительные работы проведены при координации Минстроя России по поручению публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

Ранее сообщалось, что в Жовтневом районе Мариуполя на улице Энгельса продолжается восстановление многоквартирного дома. На объекте работают строители из Липецкой области.

Кроме того, сообщалось, что в Мариуполе завершили восстановление пятиэтажки на улице Гастелло.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе начали заключать договоры для передачи компенсационного жилья

Договор позволяет закрепить переход недвижимости из муниципальной собственности в частную (подробнее)