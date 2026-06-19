В Мариуполе начали заключать договоры для передачи компенсационного жилья. Фото: МАКС/Кольцов

Глава Мариуполя Антон Кольцов сообщил, что в городе приступили к заключению договоров для передачи компенсационного жилья. Документ предусматривает закрепление перехода недвижимости из муниципальной собственности в частную.

- Наш отдел по учету граждан и предоставлению жилья уже передал в управы внутригородских районов готовые к подписанию с мариупольцами договоры на почти 200 объектов компенсационной недвижимости, - рассказывает Кольцов. - Из этого количества в 120 квартирах выполнен ремонт «под ключ», в остальных работы продолжаются.

Он добавил, что до конца 2026 года в Мариуполе планируют выполнить ремонтные работы во всех квартирах.

Ранее сообщалось, что эксперты технического надзора Подмосковья оценивают восстановительные работы в Мариуполе. Одним из таких объектов стал многоквартирный дом в Ильичевском районе городского округа.

Кроме того, сообщалось, что в половине домов Мариуполя уже провели опрессовку систем отопления.

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