В ДНР представили комплексные программы развития трех городов Республики. Фото: ТГ/Чертков

В Донецкой Народной Республике управленческие команды Тореза, Снежного и Кировского представили программы развития своих городов. Об этом сообщил Председатель Правительства ДНР Андрей Чертков.

- Проблемы у «угольных городов» во многом схожи, но все-таки у каждого есть свои особенности, возможности, точки роста. И, на мой взгляд, высший пилотаж - превратить их в прорывные идеи. Просчитанные, обоснованные и согласованные с общей стратегией Республики, - сказал Чертков.

Премьер-министр подчеркнул, что команды проделали серьезную работу. Теперь им предстоит защитить свои проекты на площадке Школы управления «СКОЛКОВО».

Ранее сообщалось, что команда Правительства Донецкой Народной Республики одержала победу в шестом сезоне конкурса «Лидеры России. Команда».

Кроме того, сообщалось, что в ДНР рассмотрели проекты благоустройства от восьми городов региона.

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