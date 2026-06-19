В школах Докучаевского городского округа обновили кабинеты ОБЗР. Фото: ТГ/Толстыкина

В школах Докучаевского округа Донецкой Народной Республики обновили кабинеты ОБЗР и труда в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщила заместитель Председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.

- Кабинеты ОБЗР пополнились манекенами для отработки первой помощи, учебными макетами АК и пистолета Макарова, дозиметрами, тренировочными гранатами и противогазами. На занятиях ребята учатся действовать в чрезвычайных ситуациях, оказывать первую помощь и правильно реагировать при пожаре или техногенных авариях, - рассказала Толстыкина.

Вице-премьер Республики добавила, что в кабинетах труда появились современные деревообрабатывающие станки, новые верстаки, ручной и электроинструмент, оборудование для швейных и кулинарных мастерских.

Толстыкина говорит, что сегодня школьники ДНР занимаются на современном оборудовании и получают практические навыки в комфортных условиях.

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