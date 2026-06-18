В Минобороны России опубликовали кадры трофейного оружия ВСУ из Константиновки. Фото: Минобороны России

В Министерстве обороны России опубликовали кадры трофейного оружия вооруженных формирований Украины, которое обнаружили российские войска в Константиновке ДНР.

- Трофеи находим, конечно. Пистолеты, оружие. БК, например. Есть иностранного производства. Оборудование расчетов БПЛА находим. Оно нам еще пригодится. На нем полетаем в будущем, - рассказал командир штурмовой роты 1194-го мотострелкового полка «Южной» группировки войск с позывным «Яриус».

Военнослужащие ВС России продолжают выбивать украинских боевиков из Константиновки.

Ранее сообщалось, что «Южная» группировка войск ВС РФ освободила Рай-Александровку в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, сообщалось, что в Константиновке Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наступать в юго-западной части населенного пункта. За сутки бойцы ВС РФ освободили от украинских боевиков 98 зданий.

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