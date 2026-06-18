Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииРоссийский паспортВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииРоссийский паспортВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 июня 2026 13:58

В ДНР мошенники охотятся за данными ветеранов СВО и членов их семей

Создаются сайты-двойники фонда «Защитники Отечества», где под видом мер поддержки у граждан выманивают персональные данные
Ирина ДМИТРИЕВА
В ДНР предупредили жителей о новых случаях мошенничества

В ДНР предупредили жителей о новых случаях мошенничества

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ДНР предупредили жителей о новых случаях мошенничества. Зафиксированы попытки незаконного получения персональных данных ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Об этом сообщили в региональном филиале государственного фонда «Защитники Отечества».

По словам представителей фонда, в последнее время наблюдается появление сайтов-двойников, имитирующих официальный ресурс организации. Мошенники используют эту схему, чтобы выманить личные данные граждан: они предлагают несуществующие меры поддержки от имени фонда «Защитники Отечества» и тем самым обманывают людей.

В филиале фонда подчеркивают, что вся достоверная и актуальная информация публикуется исключительно на официальном сайте организации - https://fzo.gov.ru/

- Будьте бдительны! - призвали граждан в филиале фонда «Защитники Отечества» в ДНР.

Напомним, что новые схемы мошенников могут лишить жителей ДНР всех сбережений. Эксперт рассказал «КП Донецк» как обезопасить себя от новых схем аферистов.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Нас интересует ваше мнение»: Что стоит за соцопросами, которыми по телефону атакуют жителей ДНР

Просьбы ответить на несколько вопросов «про жизнь» поступают жителям ДНР по несколько раз в день (подробнее)