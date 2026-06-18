В ДНР мошенники охотятся за данными ветеранов СВО и членов их семей

В ДНР предупредили жителей о новых случаях мошенничества Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ДНР предупредили жителей о новых случаях мошенничества. Зафиксированы попытки незаконного получения персональных данных ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Об этом сообщили в региональном филиале государственного фонда «Защитники Отечества».

По словам представителей фонда, в последнее время наблюдается появление сайтов-двойников, имитирующих официальный ресурс организации. Мошенники используют эту схему, чтобы выманить личные данные граждан: они предлагают несуществующие меры поддержки от имени фонда «Защитники Отечества» и тем самым обманывают людей.

В филиале фонда подчеркивают, что вся достоверная и актуальная информация публикуется исключительно на официальном сайте организации - https://fzo.gov.ru/

- Будьте бдительны! - призвали граждан в филиале фонда «Защитники Отечества» в ДНР.

Напомним, что новые схемы мошенников могут лишить жителей ДНР всех сбережений. Эксперт рассказал «КП Донецк» как обезопасить себя от новых схем аферистов.

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