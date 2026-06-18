В Донецке приступили к ремонту участка на улице Набережной

Обновление затронет отрезок улицы от проспекта Мира до бульвара Шевченко. Фото: ТГ/Кулемзин

В столице ДНР приступили к ремонтным работам на одном из ключевых участков Набережной. Обновление затронет отрезок улицы от проспекта Мира до бульвара Шевченко. Как сообщили в администрации Донецка, последние капитальные работы на этой территории проводились более двадцати лет назад, в 2005 году.

За прошедшие годы элементы благоустройства сильно поизносились, утратив свою привлекательность и перестав соответствовать требованиям безопасности. Руководство города приняло решение отремонтировать этот участок улицы.

Здесь полностью заменят малые архитектурные формы. Особое внимание уделят созданию комфортной и безопасной среды для отдыха горожан: для этого будут установлены современные игровые комплексы для детей разных возрастов, а также спортивные конструкции для любителей активного образа жизни.

По словам представителей администрации, новое оборудование позволит жителям и гостям Донецка проводить время на Набережной с максимальным комфортом и безопасностью.

- Работы планируется завершить до конца августа, - заявили в мэрии.

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