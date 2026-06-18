Ведущий застройщик Юга России рассказал на форуме «Движение» о своей системе контроля продаж

Фото: предоставлено ГК «ЮгСтройИнвест»

18 июня на форуме «Движение» в городе Сочи прошла стратегическая сессия с участием Министерства строительства и ЖКХ РФ в рамках девелоперского кластера. В ходе экспертного обмена мнениями о текущей ситуации в сфере жилищного строительства, заместитель генерального директора ГК «ЮгСтройИнвест» Андрей Анашкин рассказал о трехуровневой системе контроля продаж, принятой в организации.

Он пояснил, что при покрытии (выполнении дневного плана продаж) на 101% объект попадает в «красную зону» ежедневного контроля, 110% — «желтая», 120% — «зеленая». Каждый дом расписан поквартирно, при этом сами планы ставятся утром, а вечером подводятся промежуточные итоги. Такой подход позволяет застройщику оперативно реагировать на динамику спроса и корректировать работу.

Фото: предоставлено ГК «ЮгСтройИнвест»

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, комментируя подход компании, отметил, что основа ее успеха заключается в профессионализме и личной ответственности руководителя.

- Генеральный директор Юрий Иванович приехал ко мне с семьей и заявил: «Я не уйду из кабинета, пока все ключевые вопросы не будут решены». Сила бизнеса — в профессионализме и ответственности. Этот пример руководителя, который понимает, что не может подвести семьи, которые купили квартиры. В этом — доверие людей к его компании. Все просто, - подчеркнул Никита Стасишин.

Все участники девелоперского кластера сошлись во мнении, что строительный бизнес сегодня — это не только сухие цифры и квадратные метры, но и высокая социальная ответственность перед людьми, которые вкладывают свои деньги в будущее жильё.