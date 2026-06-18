В ДНР группировка войск «Центр» улучшила положение по переднему краю (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

За сутки бойцы группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, а также нанесли удары по шести бригадам противника в районах Сергеевки, Ивановки, Красноярского, Веселого, Кучеров Яра в Донецкой Народной Республике и Новопавловки в Днепропетровской области.

Как сообщили в Минобороны России, вооруженные формирования Украины потеряли до 285 военнослужащих, две бронемашины, четыре автомобиля и самоходную артиллерийскую установку.

Напомним, что Вооруженные силы Российской Федерации освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Бойцы «Южной» группировки войск выбили противника из Рай-Александровки. Данное село находится в 17 километрах от Краматорска и Славянска.

Кроме того, российские войска срывают попытки подвоза боеприпасов ВСУ на окраинах Красного Лимана в ДНР. Российские войска уничтожают разрозненные группы украинских боевиков.

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