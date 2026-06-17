В охотничьих угодьях Приазовья вакцинировали диких животных от бешенства

Для вакцинации хищников разложили брикеты-приманки. Фото (архив): Администрация Мариуполя

В охотничьих угодьях Приазовья прошла кампания по пероральной иммунизации диких плотоядных животных. Об этом сообщили в администрации городского округа Мариуполь.

Вакцинацию провели специалисты городской ветеринарной клиники вместе с охотоведами «Приазовского лесхоза». Для этого они использовали брикеты-приманки, которые содержат вакцину против бешенства. Их разместили в местах обитания хищников рядом с поселками Каменск, Старый Крым, Сартана и Талаковка, а также на территории Мангушского и Володарского районов.

По словам начальника отдела противоэпизоотических мероприятий городской ветеринарной клиники Эдуарда Квашука, такая иммунизация - это эффективный инструмент профилактики бешенства в дикой природе. Подобный подход позволяет охватить животных, которых невозможно вакцинировать индивидуально, и тем самым снизить риски передачи инфекции как внутри дикой фауны, так и домашним животным и людям.

- Следующий этап кампании будет проведен осенью, - говорится в сообщении.

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