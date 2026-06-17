В Мариуполе спортсмены с нарушениями слуха осваивали пулевую стрельбу

Мероприятие прошло при поддержке администрации Мариуполя и Республиканского центра адаптивной физической культуры и спорта. Фото: max.ru/nmrpl

В Мариуполе провели мастер-класс по пулевой стрельбе для спортсменов с нарушениями слуха. Об этом сообщили в администрации городского округа.

Мероприятие прошло на базе стрелково-технического комплекса региональной общественной организации «ДОСААФ» и стало частью акции «Спортивный Донбасс». Под руководством мастера спорта по пулевой стрельбе Сергея Пастухова участники смогли познакомиться с дисциплиной, которая включена в программу различных международных соревнований для глухих, в том числе в программу Сурдлимпийских игр.

Сергей Пастухов подчеркнул, что пулевая стрельба - доступный вид спорта для людей с нарушениями слуха. По его словам, такие занятия помогают развивать целый комплекс навыков: от точной координации движений и контроля дыхания до концентрации внимания и стрессоустойчивости. Не менее важной тренер считает и социальную составляющую: спорт объединяет, помогает выстраивать коммуникацию и чувствовать себя увереннее.

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