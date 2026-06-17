В Мариуполе обсудили безопасность судоходства и эксплуатацию маломерных судов. Фото: АГО Мариуполь

В Мариупольской транспортной прокуратуре прошло межведомственное совещание по безопасности судоходства. Обсуждали исполнение законодательства в этой сфере, охрану жизни и здоровья людей при эксплуатации маломерных судов и водных аттракционов.

Как сообщили в администрации городского округа Мариуполь, участвовали представители контрольных и надзорных органов, а также юридические лица, оказывающие услуги в сфере судоходства. Особое внимание уделили совместным мерам по снижению рисков, предотвращению инцидентов и профилактике правонарушений. По итогам определили дополнительные механизмы межведомственного взаимодействия.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе продолжается распределение компенсационных квартир. В настоящее время почти в более чем 470 квартир выполнен ремонт «под ключ».

Кроме того, строители из Санкт-Петербурга завершают восстановление Собора Покрова Божией Матери в Мариуполе.

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