20 июня «Шахтер» Донецк сыграет с «Нартом» во Второй футбольной лиге РФ. Фото: ФК «Шахтер»

В субботу, 20 июня, донецкий «Шахтер» сыграет на выезде с «Нартом» в 13-м туре LEON-Второй лиги дивизиона Б группы 1. Матч пройдет в Черкесске на стадионе «Нарт» (ЦПКиО «Зеленый остров»), начало в 17:00 по московскому времени.

«Шахтер» лидирует в группе с 28 очками - в пяти выездных матчах «горняки» одержали пять побед с разницей мячей 11:1. У «Нарта» 18 очков и седьмое место. В четырех последних домашних играх черкесской команды забивалось не больше одного мяча. В половине матчей сезона (6 из 12) хотя бы одна из соперничающих команд не пропускала.

Напомним, что в матче 12-го тура «горняки» уступили майкопской «Дружбе» с минимальным счетом 0:1. Для команды Виктора Коваленко эта игра стала настоящим испытанием после впечатляющей беспроигрышной серии из 10 матчей. Главный тренер команды назвал поражение обидным, подчеркнув старание игроков и необходимость работы над ошибками.

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