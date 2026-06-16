В Мариупольский дом-интернат №1 доставили гуманитарную помощь

Сегодня в доме‑интернате проживают более 100 человек. Фото: Администрация Мариуполя

В Мариупольский дом-интернат №1 поступила партия гуманитарной помощи, собранная подписчиками канала «Орда». Об этом сообщили в администрации города.

Волонтеры привезли для постояльцев учреждения средства индивидуальной гигиены, книги и наборы для творчества. Эти вещи особенно важны для людей, ограниченных в возможностях: они помогают не только закрыть их базовые потребности, но и разнообразить повседневную жизнь, сохранить связь с внешним миром и находить источники радости.

Сегодня в доме-интернате проживают более 100 человек. Многие из них прикованы к постели или испытывают серьезные трудности с передвижением, поэтому любая поддержка имеет для них особое значение.

- Средства личной гигиены и реабилитации, медикаменты и другая помощь, которую продолжают направлять неравнодушные жители со всей России, помогают нашим постояльцам чувствовать поддержку и заботу, - отметили сотрудники учреждения.

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