Сбер: за год спрос на рефинансирование кредитов в исторических регионах вырос в 8 раз

Фото: пресс-служба Сбербанка

За первые четыре месяца 2026 года количество заёмщиков, оформивших рефинансирование, выросло в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значительно увеличился и общий объём кредитов, направленных на рефинансирование. За год показатель вырос почти в 2,8 раза. Это подтверждает растущий интерес жителей исторических территорий к инструментам грамотного управления личными финансами.

Евгений Серяпин, Управляющий Головным отделением Сбербанка по Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям:

«Рост востребованности рефинансирования в новых регионах – это закономерный ответ на запрос жителей о снижении долговой нагрузки. Объединяя несколько кредитов в один, заёмщики получают возможность уменьшить ежемесячный платёж, оптимизировать бюджет и сделать расчёты по обязательствам более прозрачными. Особенно важно, что такая мера не несёт рисков для кредитной истории. Увеличение объёма рефинансированных средств почти в три раза говорит о том, что люди доверяют банку объединение более крупных и сложных займов».